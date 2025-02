Spazionapoli.it - Boom Napoli, finalmente una gioia per Conte: la notizia è una manna

Per ildi, bisogna segnalare una buonaper quanto riguarda i vari infortuni che hanno colpito il team azzurro.Dopo aver pareggiato per tre volte in campionato consecutivamente, di fatto, ilè tornato a perdere. Domenica scorsa, infatti, la squadra di Antonioè caduta sotto i colpi del Como di Cesc Fabregas.I partenopei, al netto dell’incredibile autogol di Amir Rrahmani, hanno disputato anche un buon primo tempo, ma nella seconda frazione di gara non sono letteralmente scesi in campo.Lo stesso Antonioha ammesso nel post gara che il Como ha avuto più fame dei suoi giocatori. Archiviato il match contro gli uomini di Fabregas, dunque, ilè atteso dal big match di sabato contro l’Inter di Simone Inzaghi. Tuttavia, in attesa della sfida contro la ‘Beneamata, in casa partenopea bisogna registrareuna buona