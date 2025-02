Lanazione.it - Boom di furti nelle attività a Firenze, contributi ai commercianti

, 26 febbraio 2025 - Nuova edizione della misura, cofinanziata da Comune e Camera di commercio di, a sostegno delle imprese commerciali che hanno subito atti vandalici a seguito di furto (cosiddette “spaccate”), o che intendono rafforzare la sicurezza dei negozi e delle sedi aziendali contro questo tipo di attacchi. È previsto un contributo pari al 50% delle spese ammissibili fino a un massimo di 5mila euro. L’iniziativa è stata presentata in Camera di commercio nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il presidente della Camera di commercio di, Massimo Manetti e gli assessori comunali alla Sicurezza, Andrea Giorgio, e allo Sviluppo economico Jacopo Vicini. “Confido che gli imprenditori colgano questa occasione per migliorare la sicurezza dei loro esercizi investendo in sistemi tecnologici di videosorveglianza, allarme e antintrusione, potenziamento di bandoni e vetrine – ha detto il presidente della Camera di commercio Manetti – La sicurezza è una delle condizioni indispensabili per poter svolgere un’economica e la prevenzione diventa fondamentale.