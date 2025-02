Lapresse.it - Books Vignanello, il 4 e 5 luglio rassegna dedicata a giornalismo e politica

Sarà l’antico borgo medioevale dinella Tuscia viterbese ad ospitare il 4 e 5prossimi la 1° edizione di, unaletterariaale alla. Un evento che desidera celebrare l’incontro tra le parole e la storia e rendere omaggio a chi, con la penna in mano, ha saputo interpretare la realtà e plasmare il nostro presente. Giornalisti e politici, figure spesso al centro del dibattito pubblico, si presenteranno in una veste diversa: quella di scrittori. Con i loro libri offriranno una prospettiva privilegiata sui fatti, sui personaggi e sugli eventi che riguardano il nostro Tempo. La cornice ideale per questi incontri sarà Piazza della Repubblica nel cuore del centro storico di, dove si può ammirare anche il suggestivo Castello Ruspoli.