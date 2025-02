Notizie.com - Bonus ZES, come funziona l’incentivo per l’assunzione di lavoratori over 35: le regole

Con la pubblicazione del decreto attuativo, è stata ufficializzata l’introduzione delperdinel 2025: i requisiti erichiederlo.Lo scorso 21 febbraio, è stato pubblicato il decreto attuativo che contiene anche le misure perdi35 disoccupati da parte di aziende del Mezzogiorno. È stato, dunque, ufficializzato il cosiddettoZes.ZES,perdi35: le(Notizie.com)in questione prevede un esonero totale dei contributi previdenziali per un massimo di 650 euro mensili, destinato alle imprese che assumono personale non dirigenziale in una delle regioni del Sud Italia. L’obiettivo della misura, difatti, è quella di incentivare l’occupazione nel Mezzogiorno e ridurre i divari territoriali tra Nord e Sud.