Bonus ricchissimo per Antonio Conte | l’accordo con De Laurentiis

La novità sulpresente nel contratto di: ecco il ricco premio in caso di obiettivo raggiuntoUn contratto lungo un triennio. Un ciclo che potrebbe regalare soddisfazioni sin da subito. Il primo anno diè, al momento, sorprendente. Da inizio stagione, il Napoli lotta per le posizioni al vertice e tra pochi giorni c’è lo scontro Scudetto contro l’Inter.Sia chiaro.e Manna hanno ribadito più volte che la formazione partenopea non avrebbe le ossa per vincere lo Scudetto. Bisogna essere realisti, spiega il ds azzurro in uno dei suoi ultimi interventi. In questo momento, poi, il club sta attraversando un arresto in classifica. Solo tre punti nelle ultime quattro giornate: tre pareggi e una sconfitta.Contro l’Inter potrebbe avvenire il contro-sorpasso, che metterebbe nuovamente il Napoli in posizione di vantaggio.