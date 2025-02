Movieplayer.it - Bono: Stories of Surrender, Apple TV+ annuncia il documentario sulla star della musica

Leggi su Movieplayer.it

A maggio arriverà suTV+ ilevento intitolatoof, basato sull'autobiografia. Il 30 maggio arriverà suTV+ il nuovoof, che offrirà un'esplorazione visiva lirica e audace dell'one-man show. Il progetto, che è diretto da Andrew Dominik ed è prodotto da RadicalMedia e Plan B Entertainment, si basa sull'autobiografia: 40 canzoni, una storia e sul tour teatrale legato al libro. I dettagli delha anticipato cheofsarà "una vivida rivisitazione del one-man show, acclamato dalla critica,of: An Evening of Words, Music and Some Mischief., in cuiapre il sipario al racconto .