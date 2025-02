Ilrestodelcarlino.it - Bonetti assume 3 detenuti. “Lavoreranno in cucina”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ancona, 26 febbraio 2025 – “Durante quegli incontri ho trovato tante persone grintose, con la voglia di riprovarci, di riscatto. Non sono un pioniere del progetto né un benefattore ma mi sono semplicemente detto perché no e così quest’estate treda me”. Quando lo racconta Paolodella rinomata e omonima spiaggia a Portonovo, quasi si commuove perché anche solo l’idea di dare una seconda opportunità a diverse persone che vivono momenti difficili della propria esistenza lo emoziona. Ad accompagnarlo ai colloqui alla casa circondariale di Montacuto, per completare la sua brigata diper la stagione 2025, c’era Caterina Piermarocchi, coordinatrice regionale dell’associazione “Seconda chance” che aveva conosciutoin occasione della giornata ecologica organizzata assieme a “Plastic free” quasi un anno fa ormai.