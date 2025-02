Milanotoday.it - Bologna-Milan: probabili formazioni e dove vedere il match in TV

Leggi su Milanotoday.it

Giovedì 27 febbraio alle 20.45,si sfideranno in un incontro cruciale per le loro speranze di qualificazione alla Champions League, dopo che la partita, inizialmente in programma il 26 ottobre, era stata rinviata per il maltempo. Le due squadre condividono 41 punti in classifica e.