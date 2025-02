Sololaroma.it - Bologna-Milan, il pronostico di Serie A: match da over, occhio al risultato esatto

La lotta per la zona europea è destinata ad animare laA da qui al termine del campionato, con diverse formazioni in corsa. Per avere una classifica definita e senza asterischi bisognerà aspettare domani, giovedì 27 febbraio, quando ci sarà il recupero della nona giornata in cui venne rinviato iltraa causa della possibile emergenza meteo.La formazione di Vincenzo Italiano si presenta a questo appuntamento dopo la sconfitta nell’ultimo turno contro il Parma, che ha fermato una striscia di sette risultati utili consecutivi. Ildovrà dunque reagire dopo questo ko e per farlo avrà a disposizione immediatamente uno scontro diretto che permetterebbe, in caso di vittoria, di scavalcare proprio i rossoneri.Dalla parte opposta c’è unche anch’esso è reduce da una brutta sconfitta per 2-1 con il Torino, arrivato dopo il pareggio interno con il Feyenoord che è costato l’eliminazione dalla Champions League.