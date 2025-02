Sport.quotidiano.net - Bocce: serie B ovest. Litorale, giornata no. Sconfitta a sorpresa contro la Crivellese

Secondo stop stagionale per il, che nella quintadel campionato di, girone 1,in volo, è sconfitto 15-7 in casa dei cuneensi del Beccaria e in classifica scivola al terzo posto, in condominio con gli astigiani dellaogni pronostico, i marinelli non hanno raccolto punti a causa di un rendimento che non ha raggiunto gli abituali standard, complice anche la indisponibilità dell’influenzato Daniele Basso, una delle colonne del team di Marina, pur presente in campo. L’ottima prova del capitano Franco Dogliani assicura alquattro punti: vittoria con Maurizio Baracchini nella coppia (1-9) e nel tiro tecnico (15-20) ma arrivano anche le tre sconfitte di Crovo (nella foto)-Lazzini nella coppia (11-0), di Daniele Basso nell’individuale (11-5) e di Thomas Cevasco-Carlo Gnecco-Giorgio Basso nella terna (10-4).