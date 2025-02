Corrieretoscano.it - Bloccato con l’auto nel torrente: salvati in due dai vigili del fuoco

Leggi su Corrieretoscano.it

ROCCASTRADA – Finiscono conneldel fiume,daidel. Sono due le persone rimasta bloccate all’interno della propria vettura nel lettodelGretano nella zona di confine fra i comuni di Roccastrada e Civitella Paganico, in provincia di Grosseto.Nell’attraversare il corso d’acqua,vettura ha perso aderenza con il terreno inclinandosi sul lato sinistro bloccando i due occupanti del mezzo all’interno dello stesso. I due, impossibilitati ad abbandonareveicolo a causa della corrente, hanno provveduto a contattare i soccorsi ed il personale del comando deideldi Grosseto, anche con personale fluviale, ha provveduto tramite l’utilizzo di un gommone da rafting in dotazione, a raggiungere il mezzo ed a trarre in salvo i due occupanti.