Blitz nella casa del delitto Sequestrate piccole accette

La Procura di Ascoli ha disposto una nuova ispezione all’abitazione a Castignano dove il 19 dicembre scorso Massimo Malavolta ha ucciso a forza di botte la moglie Emanuela Massicci. Al sopralluogo hanno partecipato i carabinieri, i periti della magistratura Sabina Canestrari e Francesco Brandimarti, quello della difesa Claudio Cacaci, nominato dall’avvocata Saveria Tarquini, anche lei presente. Un’ispezione approfondita durata oltre due ore che ha riguardato tutti gli spazi dell’abitazione dove è stato consumato l’efferato. Sono stati sequestrati oggetti di cui Malavolta sarebbe collezionista. Si tratta di manufatti, anche taglienti come, presumibilmente utilizzabili anche per attività di bricolage. Secondo quanto trapelato alcuni erano nuovi, riposti nelle rispettive custodie (alcuni con ancora le targhette) all’interno di una borsa: in nessuno sarebbero visibili tracce organiche, ma sul punto saranno decisive le analisi di laboratorio.