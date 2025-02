Bergamonews.it - Blitz in tutta Italia contro la criminalità giovanile, 73 arresti: controlli anche a Bergamo

Leggi su Bergamonews.it

È arrivatal’operazione condotta simultaneamente indalla Polizia di Stato, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, che aveva come obiettivo il contrasto della: oltre mille gli agenti impegnati tra le province di Alessandria, Ancona, Arezzo, Bari, Biella, Bologna, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Chieti, Cremona, Fermo, Firenze, Forlì Cesena, Frosinone, Genova, Imperia, L’aquila, Latina, Lecco, Livorno, Lucca, Messina, Milano, Napoli, Novara, Oristano, Palermo, Perugia, Pesaro-Urbino, Piacenza, Pisa, Prato, Roma, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rovigo, Teramo, Torino, Treviso, Verbano Cusio Ossola e Verona.Il bilancio è di sessanta maggiorenni e tredici minorenni arrestati in flagranza o sottoposti a fermo per reatila persona (le accuse arrivano fino al tentato omicidio), il patrimonio e in materia di stupefacenti.