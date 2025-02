Ilgiorno.it - Blitz antidroga dei carabinieri di Milano, fra gli undici arrestati finisce nella rete il narcotrafficante del clan Mancuso Francesco Desiderato

Leggi su Ilgiorno.it

, 26 febbraio 2025 – “Io ti sto avvisando, tu stai giocando col fuoco e ti stai bruciando tutto”. È il giorno di San Valentino del 2022, Franco Santimone, spacciatore all’ingrosso e rapinatore seriale, mette in guardia l’amico Massimiliano C.: occhio a tirare troppo la corda, il rischio è mortale. Non si può sgarrare “quando si mette in mezzo lui”, che aspetta il pagamento di una partita di hashish con logo “Best Quality 100% Satisfaction”. “Questa volta – lo incalza il pregiudicato quarantanovenne – ti sei messo con la persona sbagliata perché quello ti prende, ti mette nel cofano della macchina e tu là rimani! Stidda, Mafia, non fanno niente contro di lui. Anessuno fa niente contro di lui, mettetevelo in testa”. Mammasantissima Il “lui” in questione, evocato come un mammasantissima da riverire, èOrazio, cinquantenne nativo di Vibo Valentia (e “Vibo” era il nickname sulla piattaforma criptata SkyEcc) diretto discendente deldi Limbadi (è il nipote del boss Antonio alias “Il Pazzo”) e considerato uno dei narcotrafficanti più influenti della Lombardia.