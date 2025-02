Quotidiano.net - Bizzarri si confessa: "Non ho scritto nulla. Spettacolo rinviato, chiedo scusa a tutti"

Luca, il coraggio dell’onestà. "Potrei inventarmi molte possibili scuse, ma credo che sia meglio essere onesto: non sono riuscito a scrivere lo. Che figura di m." L’attore e autore genovese, che in coppia con Kessisoglu forma da anni il duo comico di successo Luca e Paolo, non ci gira intorno. E in una lettera inviata al Politeama Genovese, spiega perché ha rimandato il debutto del suoNon hanno un amico 2, previsto per il 7 marzo. La mail è stata diffusa dal teatro stesso ai suoi spettatori. Il debutto è rimandato a ottobre, i biglietti rimarranno validi. Ma che cosa è successo? Lo spiega lo stesso: "Non sono riuscito a scriverlo. Ci ho provato, ma la marea di impegni che mi stanno riempiendo le giornate, gli spettacoli in giro per l’Italia e la scrittura del podcast semplicemente non me lo stanno permettendo.