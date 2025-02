Internews24.com - Bisseck a Radio Serie A: «Siamo una squadra forte! Napoli? Abbiamo tempo per prepararla, saremo pronti…»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneA: «unaperpronti.» Le parole del difensore nerazzurroCosi Yann, nel post gara di Inter Lazio, intervistato dai microfoni diA:SULLA VITTORIA- «una, se gioca l’altracome la chiama la gente non c’è differenza,tutti forti.fatto un’ottima gara anche difensivamente, la Lazio era unapericolosa»RISERVE CHIAMATE “SECONDA“- «Da calciatore non è la cosa più bella da sentire ma l’Inter, nel complesso, è una grande, in tutti i ruoli ci sono giocatori di altissimo livello. Devo ancora lavorare, penso a fare le cose perbene»MATCH CONTRO IL- «Dobbiamo prepararci bene per questa gara,2-3 giorni per prepararci, sono certo cheprontissimi»DIFESA A 4 NEL FINALE- «Per me non c’è differenza, anche in Germania ci ho già giocato.