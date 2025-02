Internews24.com - Bisseck a Mediaset: «Inter Lazio? Vittoria del gruppo! Con il Napoli sarà decisiva, sono sicuro che vinceremo…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «del! Con ilche vinceremo.» Le parole del difensore nerazzurroCosi Yann, nel post gara divistato dai microfoni di SportSULLA- «Questa è ladel, abbiamo fatto una bella gara. Siamo l’, una grande squadra. Non ciessa chi gioca, siamo forti, abbiamo dimostrato oggi in campo»GIOCARE A 4– «Per noi non c’è problema, tutti i difensoripronti, non è un problema»SFIDA COL– «una partita, entrambe vogliono vincere. Penso che siamo più forti, dobbiamo mettere tutto quello che abbiamo in campo,che vinceremo»CRESCITA- «Voglio solo giocare, non miessa seil migliore o il peggiore.