Bimbo di soli 17 mesi trovato morto così in casa | tragedia straziante in Italia

Lunedì mattina, 26 febbraio, a Caerano San Marco si è consumata una: undi 17, Iustin, è. Sconvolta l’intera comunità del paese, in provincia di Treviso, Veneto.Leggi anche: Soldatini in Ucraina all’interno di una missione Onu: le mosse di Giorgia MeloniQuando la mamma si è accorta che il piccolo non respirava più, ha immediatamente chiamato i soccorsi. Un’ambulanza e un’auto medica sono giunte rapidamente in via De Gasperi, dove i medici hanno tentato con tutte le manovre possibili di rianimare il bambino, senza riuscirci.Leggi anche: Incidente spaventoso, auto contro colonna del gas: tutti in fuga, evacuata l’intera zonaI genitori, Gheorghe e Daniela, sono una coppia rumena che vive inda vent’anni. Iustin aveva due fratellini più grandi: uno frequenta la scuola elementare nel paese, a pochi passi da, mentre l’altra va alle scuole medie.