Trevisotoday.it - Bimbo di 17 mesi trovato morto nella sua culla, la famiglia chiede l'autopsia

Leggi su Trevisotoday.it

E' stato ririversosua, a pancia in giù. Non respirava più. Minuti concitati, l'allarme immediato al 118 e l'intervento di medico e infermieri del Suem che non hanno potuto far nulla per salvarlo, constatandone il decesso. La tragedia si è materializzatamattinata di.