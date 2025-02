Thesocialpost.it - Bimba sbranata ad Acerra, parla il veterinario che ha analizzato il pitbull: “Non manifesta aggressività”

Restano ancora molti punti da chiarire sulla morte della piccola Giulia, ladi 9 mesi che, secondo il racconto del padre agli inquirenti, sarebbe stata aggredita daldi famiglia nella notte tra il 15 e il 16 febbraio mentre dormiva nel letto ad.Leggi anche:di nove mesinel sonno da un pit bullTra gli aspetti ancora sotto esame c’è il livello didell’animale, attualmente custodito in un canile di Frattaminore. Su di lui sono state condotte analisi scientifiche per verificare eventuali responsabilità nell’accaduto.Il: “Il cane non ha maito”Secondo Nicola Ambrosio, responsabiledell’Asl Napoli 2, fino a oggi ilTyson non ha mostrato comportamenti aggressivi. “Tutti i giorni si lascia gestire tranquillamente”, ha dichiarato ai microfoni di “Mattino 4”.