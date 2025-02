Billing titolare contro l’Inter ma Conte ha già pronto il suo ricambio a partita in corso

Leggi su Dailynews24.it

Philipsarà schieratoda Antonionel big match tra Napoli e Inter. Il centrocampista danese prenderà il posto dell’infortunato Frank Zambo Anguissa, diventando così una pedina fondamentale per il centrocampo azzurro. Tuttavia, visto che non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, l’allenatore sta già valutando un possibile sostituto per la seconda .L'articolo, maha giàil suoin