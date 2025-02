Ilrestodelcarlino.it - Bilancio in chiaroscuro. Tanti buyer dall’estero ma l’aumento non c’è stato

Uninstilato dai calzaturieri fermani al termine del Micam e delle altre fiere che hanno chiuso i battenti ieri sera introducendo la Milano Fashion Week. Con 40.449 visitatori professionali totali per il 45% stranieri, provenienti da 127 Paesi come Giappone, Cina, Francia, Spagna, Germania, Grecia e Turchia, i quattro eventi hanno confermato i numeri in linea con la scorsa edizione e rilanciato la varietà di stili e tendenze dell’accessorio, ormai considerato parte integrante dal mondo del fashion globale. In un quadro economico complesso, sia per il mercato interno sia per quello internazionale, i quattro appuntamenti hanno presentato le proposte di 1.758 marchi, di cui il 46% proveniente da 51 paesi diversi, dimostrando la forza dello strumento fieristico nel creare occasioni concrete di business, che la sinergica contemporaneità delle manifestazioni ha ulteriormente potenziato.