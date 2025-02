Ilrestodelcarlino.it - Biciplan, si inizia da via Rosselli: "Ciclabili da potenziare e unire"

Sarà in via Fratelliche Faenza vedrà prendere corpo il primo capitolo del suo nuovo progetto di ‘’, uno strumento strategico che ha lo scopo di sviluppare la rete ciclabile urbana e di integrare fra loro i vari frammenti di piste per le bici sparse qua e là, spesso senza un vero raccordo. La scelta è caduta su via Fratelliin quanto è uno dei principali assi est-ovest che attraversano la città: la direttrice, che ha visto aumentare di molto la sua frequentazione negli ultimi quindici anni, con lo sviluppo del quartiere Borgo, diventerà, insieme a viale della Ceramiche, una sorta di "via Emilia ciclabile", parallela al tracciato storico della strada romana, che scorre alcune centinaia di metri più a sud. "Con lo spostamento della stazione dei bus e della caserma dei vigili del fuoco – entra nel dettaglio l’assessore all’Urbanistica Luca Ortolani, affiancato dai colleghi con deleghe ad Ambiente e Lavori pubblici, rispettivamente Massimo Bosi e il vicesindaco Andrea Fabbri, oltre che dalla dirigente per i progetti europei Nadia Carboni – l’asse di viale delle Ceramiche vivrà una fase di trasformazione urbana che consentirà di creare nuovi spazi per chi si muove in bici".