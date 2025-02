Juventusnews24.com - Biasin rimanda la Juve: «Altalena Thiago Motta, da “non ci sta capendo niente” a “può vincere lo Scudetto”. Vi dico la mia»

di RedazionentusNews24ha commentato il momento e la prima stagione diallantus. Le dichiarazioni del giornalistaSu TMW, Fabrizioha parlato così delladi. Il suo commento sui bianconeri.– «Consiamo andati (e continuiamo ad andare) sull’: “è il condottiero dellae ci farà divertire”, “Non ci sta”, “ha già dato un’impronta chiara”, “è malato di pareggite”, “ha battuto l’Inter e ora vedrete”, “è uscito dalla Champions e non ci capisce nulla”, “ha battuto il Cagliari e può ancoralo”. Così come lui non riesce a stabilizzare un 11 di partenza, noi non riusciamo a stabilizzare un giudizio nei confronti della sua. Il dato di fatto è che ha ancora la possibilità di guadagnarsi una riconferma che passa dalla qualificazione alla prossima Champions (ben più che fattibile), il tentativo di insidiare le tre davanti (non impossibile), la capacità di dare valore a giocatori fin qui non ancora brillantissimi (Koop su tutti)».