Internews24.com - Biasin loda l’Inter: «Passa il turno in Coppa Italia anche contro quel preconcetto, c’è una sola nota stonata». Poi puntualizza sulla nascita dell’U23

Leggi su Internews24.com

di RedazioneIl noto giornalista Fabrizioha commentato la vittoria di ieri della Lazio e il progettonerazzurraAttraverso un editoriale pubblicato per TMW, Fabrizioha detto la sua su Inter Lazio di ieri sera in, ma si èproiettato sul progetto futuro dei nerazzurri riguardante la creazione della seconda squadra.SU INTER LAZIO – «iline ci riesceildi chi da giorni pensava “va be, lasceranno perdere la coppetta”. E invece no. La partitala Lazio conferma che la frase “vogliamo dare il massimo in tutte le competizioni” è tutto tranne che una frase fatta., il ko di Darmian. Inzaghi si ritrova con gli esterni contati (Dimarco, Dumfries e stop) ma sa che può contare su un grande gruppo»SULL’ANNUNCIO DI MAROTTA RIGUARDANTE L’U23 DEL– «Sta per nascere l’Under 23 del