Biancaneve | per Rachel Zegler le polemiche sul live action di sono basate sulla grande passione per l’originale

: perlesuldi” perÈ ormai risaputa la controversia che circondascelta per il ruolo principale nel remakedidella Disney. Sebbene sia vero che la star di Shazam! Fury of the Gods ha fatto alcune osservazioni sull’iconico classico animato del 1937 che non hanno contribuito a migliorare la situazione, una buona percentuale della reazione negativa sembra essere rivolta al fatto che la sua pelle non è “bianca come la neve”.Parlando con Vogue Mexico,ha rivelato la sua posizione attualereazione conservatrice al suo casting. e sembra aver scelto le parole con molta attenzione. “Interpreto i sentimenti delle persone riguardo a questo film comeper esso, e che onore poter far parte di qualcosa per cui le personecosì appassionate”, ha detto alla pubblicazione.