Thesocialpost.it - Bianca Balti, l’emozione dei capelli che ricrescono dopo la chemioterapia

Il sorriso dinon è mai scomparso, nemmenola diagnosi di tumore ovarico al terzo stadio ricevuta lo scorso anno. Ora, però, la top model ha un motivo in più per essere felice.Leggi anche: Carlo Conti, la rivelazione: “Mia nipote malata come, le ha trasmesso forza”«Guardate!» ha esclamato in un video pubblicato su Instagram, mostrando con emozione i suoichel’ultimo ciclo di, concluso il 27 gennaio. Un momento speciale, condiviso con i suoi follower, che l’hanno seguita in ogni passo del suo percorso di cura.Un percorso vissuto con coraggioDalla scoperta della malattia fino all’operazione e alle cure,ha raccontato tutto senza filtri. Anche quando ha iniziato a perdere ia causa delle terapie, non ha nascosto la testa rasata.