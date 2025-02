Lopinionista.it - Bianca Atzei parteciperà al San Marino Song Contest con il brano “Testacoda”

SANal Sancon “” (Apollo Records), che si terrà l’8 marzo al Teatro nuovo della Dogana e la cui vittoria garantirà il pass per l’Eurovision 2025, che si disputerà in Svizzera a Basilea: “Ho voglia di divertirmi – spiega-. Ho voglia di cantare, portare una canzone forte e potente sia vocalmente che concettualmente”.Il, scritto dalla stessa, insieme a Oscar Angiuli, Gianni Pollex, Roberto William Guglielmi, Antonella Sgobio e Diego Calvetti, racconta delle relazioni sentimentali, della paura di darsi ad un’altra persona: “Sembra che non ci sia più spazio e tempo per avere una relazione compatta e duratura come può essere quella dei miei genitori. La verità è che si ha paura di condividere e dedicarsi ad un’altra persona.