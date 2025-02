Quotidiano.net - Bi-Rex: Crescita del 110% e Nuove Iniziative per il 2024

di Giovanni Di Caprio Bi-Rex è uno degli otto competence center nazionali sui Big Data, istituiti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nel quadro del piano governativo Industria 4.0. Nato nel 2018, con sede a Bologna, Bi-Rex (Big data innovation and Research excellence) riunisce in partenariato 62 player tra università, centri di ricerca e imprese di eccellenza. A parlare di questa realtà è il direttore generale Stefano Cattorini. Cattorini, unpieno die novità. "È stato un anno importante. Abbiamo chiuso il bilancio con 15 milioni di euro di ricavi. Un risultato ottimo per una realtà che nel 2019 quasi non esisteva, ora, invece, vanta un +dianno su anno". Un risultato figlio di una strategia ormai ben rodata. "È l’esecuzione della nostra mission aziendale: essere un ponte tra pubblico e privato, mettendo insieme tecnologie e servizi per le imprese.