Ilveggente.it - Berrettini rompe col passato: decisione presa, che svolta

Leggi su Ilveggente.it

Matteoci ha preso gusto: il tennista romano si è lasciato ilalle spalle ed è pronto ad un grandissimo cambiamento.Negli ultimi due anni ci eravamo abituati all’idea che fosse sì un gigante, ma di cristallo. Che bastasse un nonnulla, una partita di troppo, per farlo andare in mille pezzi e per vanificare tutti i sacrifici fatti per salire al vertice del ranking Atp. La paura, adesso, sembrerebbe però essere finalmente alle spalle. Perché sì, adesso possiamo dirlo: Matteoè di nuovo on fire.col, che(AnsaFoto) – Ilveggente.itA Doha si è superato, tanto è vero che ha battuto nientepopodimeno che la sua bestia nera, ossia l’ex numero 1 del mondo Novak Djokovic. Che non è esattamente una di quelle imprese di cui tutti sono capaci, ecco.