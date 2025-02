Oasport.it - Berrettini guadagna un’altra posizione nel ranking ATP: dove può arrivare a Dubai

Matteoprosegue in maniera brillante il proprio cammino nel torneo ATP 500 di: dopo aver avuto la meglio sul francese Gael Monfils, il tennista italiano si è imposto in due set contro l’australiano Christopher O’Connell e si è così meritato il diritto di giocare i quarti di finale sul cemento emiratino. Il romano dovrà ora superare un ostacolo decisamente ostico se vorrà accedere alle semifinali, migliorando quanto fatto settimana scorsa a Doha.Il successo odierno ha permesso a Matteodi scalarenelATP virtuale,ora staziona in 28macon 1.620 punti all’attivo. Il 28enne aveva incominciato la settimana da numero 30 del mondo e già ieri aveva scalato un gradino, oggi ha superato il francese Giovanni Mpetshi Perricard che gli rimarrà sicuramente alle sue spalle in occasione dell’aggiornamento di lunedì 3 marzo, visto che il transalpino è stato eliminato in Medio Oriente.