Oasport.it - Berrettini e i precedenti negativi con Tsitsipas. Il ricordo di quell’esibizione di 5 anni fa…

Matteoaffronterà Stefanosnei quarti di finale del torneo ATP 500 di Dubai: si preannuncia una sfida davvero rovente tra il tennista italiano e il greco sul cemento emiratino, con la possibilità di disputare poi la semifinale contro il vincente del confronto tra il russo Daniil Medvedev e l’olandese Tallon Griekspoor. Il romano, reduce dai successi sul francese Gael Monfils e sull’australiano Christopher O’Connell, se la dovrà vedere con l’ellenico, capace di regolare Lorenzo Sonego e il russo Karen Khachanov.Il 28enne, attuale numero 30 del mondo, dovrà cercare il grande colpaccio contro il 26enne, numero 11 del ranking ATP. L’azzurro ha indubbiamente tutte le carte in regola per avere la meglio, ma sarà necessaria una prestazione di enorme sostanza e soprattutto bisognerà anche invertire il responso dei: nelle quattro occasioni in cui i due giocatori si sono fronteggiati sul circuito maggiore, l’ellenico ne ha vinte ben tre.