Berrettini c'è! Vittoria schiacciante per l'azzurro a Dubai, con chi giocherà ora

Matteocontinua la sua marcia all’ATP 500 die conquista i quarti di finale con una prova solida contro l’australiano Christopher O’Connell, numero 75 del mondo. Il tennista romano chiude il match in due set, 7-6(2) 6-2, confermando il suo ottimo stato di forma e avvicinandosi al ritorno ai vertici del tennis mondiale.Un primo set combattuto, poi il dominio diIl primo set è stato equilibrato, concostretto a lottare fino al tie-break per avere la meglio sull’avversario. Qui il “Martello” ha imposto il suo gioco, chiudendo con autorevolezza sul 7-2. Nel secondo set, invece,ha preso subito il controllo, trovando il break in apertura e mantenendo il vantaggio con grande sicurezza fino a chiudere il parziale sul 6-2.Con 15 ace e una prestazione solida nei momenti decisivi,ha dimostrato di essere in crescita, ritrovando fiducia anche nei tie-break, che negli ultimi tempi non gli avevano portato troppa fortuna.