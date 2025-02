Lapresse.it - Bergamo, “Sei incinta o malata? Dimettiti”: polemica su consigliera FdI

Leggi su Lapresse.it

“Sei? Seidal Consiglio comunale”.in Consiglio comunale ieri sera a Treviglio, in provincia di, dopo la risposta dellaFdI Silvia Colombo alla capogruppo Pd Matilde Tura che aveva chiesto sedute del Consiglio da remoto per consigliere con gravidanza a rischio”. “Ho presentato una mozione in Consiglio comunale per chiedere la possibilità alle consigliere con gravidanza a rischio e neo genitori di poter partecipare da remoto alle sedute. Questa – spiega Tura – l’incredibile risposta delladi comunale di Fratelli d’Italia: ‘Nella vita ci sono delle priorità, se uno ricopre la carica di consigliere comunale al primo posto deve metterci la partecipazione. Poi nella vita capitano cose belle come la nascita di un figlio o cambiare lavoro o cose brutte come la malattia, allora forse bisogna riguardare le proprie priorità, a quel punto bisogna dimettersi e lasciare posto a chi ha la possibilità di dedicarsi pienamente'”.