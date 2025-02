Arezzonotizie.it - "Bere e guidare? Si può fare, ecco come". Ascom porta a pranzo polizia e Comune

Leggi su Arezzonotizie.it

Gli aretini (e non solo a quanto pare) hanno ridotto sensibilmente il consumo di alcol. Chi lo dice?che, in seguito all'entrata in vigore del nuovo codice della strada, ha rilevato una drastica riduzione di consumi di alcolici da parte dei frequentatori di ristoranti e pub. "E questo - ha.