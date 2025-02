Ilrestodelcarlino.it - Berco, un’altra fumata nera. Nessun dietrofront sui licenziamenti

di Valerio FranzoniCOPPARO (Ferrara)Regnano ancora incertezza e preoccupazione per il futuro agli stabilimenti del Gruppodi Copparo e Castelfranco Veneto. Dallo scorso ottobre, i siti produttivi sono interessati da una complessa vertenza, avviata a seguito dell’avvio di una procedura di licenziamento collettivo dei 247 lavoratori della fabbrica nel Ferrarese (dove già 153 dipendenti si sono dimessi, con mobilità volontaria incentivata) e della disdetta del Contratto integrativo dal 1° marzo che riguarda entrambi i siti. Atti unilaterali che i vertici aziendali hanno messo in campo per fronteggiare una crisi determinata da una pesante perdita di fatturato, stigmatizzati da Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm e istituzioni locali. Le organizzazioni sindacali ritengono indispensabile un diretto coinvolgimento della proprietà di, la multinazionale tedesca Thyssenkrupp, cui ha chiesto un incontro il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso per conoscere piani e strategie per i due stabilimenti.