Anteprima24.it - Benevento, Nardi per ora non si opera: tre settimane di fisioterapia

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoRispetto al buio quasi totale dei giorni scorsi, c’è maggiore ottimismo per Filippoche questa mattina è stato visitato dal dottor Lo Presti a Bologna per valutare il da farsi dopo il nuovo infortunio al ginocchio giàto dallo stesso luminare la scorsa estate. Almeno per ora la scelta è stata quella di non ricorrere all’intervento chirurgico ma tentare la strada della. Poi, dopo questa periodo lo staff medico valuterà le condizioni didecidendo la soluzioni migliore per il completo recupero dello sfortunato calciatore della Strega. Il legamento crociato non si sarebbe del tutto di nuovo rotto, da qui la scelta di provare una strada diversa dall’immediatazione. “IlCalcio – si legge – comunica che il calciatore Filippo, questa mattina, è stato sottoposto a visita ortopedica a Bologna dal Dottor Lo Presti.