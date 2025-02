Puntomagazine.it - Benevento: Blitz antidroga a scuola: 16enne sorprese con hashish in classe

Controllonelle scuole disegnalato per possesso diUn’operazione ad alto impatto, mirata alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di droga negli istituti scolastici ha portato, nella mattinata di ieri alla segnalazione di uncome assuntore di sostanze stupefacenti. Il controllo, condotto dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile (N.O.R.) della Compagnia Carabinieri di, con il supporto delle unità cinofile(pastore tedesco NEO) di Sarno (SA), si è svolto presso un Istituto Superiore di.Durante l’ispezione, coordinata con il Dirigente Scolastico, un giovane studente, sorpreso inall’arrivo dei militari, ha tentato inutilmente di disfarsi di un involucro in cellophane. Il gesto, notato dai militari, ha portato al recupero della sostanza () risultata essere circa 17 grammi.