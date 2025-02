Bergamonews.it - Bene Merz, ma per l’Europa è il tempo dell’azione

L’ultimo fine settimana ci ha lasciato molto frastornati per le notizie dal mondo e dalla nostra provincia. Mi riferisco all’evoluzione dei rapporti USA-Russia, alle elezioni tedesche, ad un maxi convegno orobico sull’industria e alla cessione ad un fondo di una grande impresa chimica con base a Bergamo.L’elezione didella CDU-CSU in Germania conferma lo spostamento a destra dell’asse politico europeo, ma in un contesto democratico e non estremista come sarebbe stato con lo scenario che si sarebbe aperto con un maggiore numero di voti per la formazione di ultra destra, Afd, di Alice Weidel.dichiara che la sua assoluta priorità sarà rafforzare: un ottimo inizio.Come? La strada la sta indicando un resuscitato Macron che ha rimesso la presenza europea nella discussione sul futuro ucraino, con quel “”francamente”ha pagato il 60% degli aiuti a Kiev” che ha spiazzato Trump nella conferenza stampa congiunta.