Uominiedonnenews.it - Belcanto, Seconda Puntata: Carolina Scopre Il Segreto Di Maria!

il grandedida sempre nascosto e si dà alla fuga. Antonia continua a sognare il successo nella lirica!prosegue e, nel corso del secondo appuntamento, al centro dell’attenzione ci sarà. Infattiscoprirà il suo sconvolgente passato e a quel punto non sarà più convinta di rimanere a vivere con la madre, tanto da darsi alla fuga. Ilcambierà gli equilibri, mentre siasia Antonia continueranno ad inseguire il sogno della lirica. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti?e Antonia vivono di espedienti insieme ad Iginio, marito die padre violento die Antonia. Quando Antonia riceve una straordinaria opportunità per poter mettere a frutto il suo talento nel canto, Iginio viene a saperlo ed impedisce alla ragazza di realizzare il suo desiderio, convinto che tutti debbano chiedere la sua autorizzazione per fare tutto.