Ilrestodelcarlino.it - Bel Sit chiuso e in vendita, il titolare dice basta. Albergatore romagnolo si è già fatto vivo

Pesaro, 26 febbraio 2025 – Il Bel Sit? “Nu piezz’ ‘e core”. Si commuove anche Luigi Rossi, costruttore edile, per 40 anni insegnante all’alberghiero Santa Marta edi questo locale che fa parte della storia della città. Lo ha messo in. Il Bel Sit è stato uno dei primi locali sulla panoramica San Bartolo, nel verde, una meta per tantissimi anni per chi voleva uscire e abbandonare la calura estiva. Sull’uscita della seconda curva della panoramica San Bartolo, proprio di fronte al Falco, Rossi ha affisso un cartello fuori: “Vendesi”. Locali storici chiusi nelle Marche Ha una storia tutta particolare questo locale nato nel dopoguerra, nei primi anni Cinquanta “come chiosco abusivo nel primo verde del san Bartolo - ricorda Rossi - ed era stato messo in piedi dai due guardiani del cimitero ebraico che poi costruirono una palazzina dalla casa dove abitavano”.