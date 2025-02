Beko Siena Giani | Toscana allineata Solo uniti si può difendere il lavoro

Leggi su Corrieretoscano.it

– Vertice in Regione dopo l’incontro al Mimit. Incontro in cui il ministero, ministro Adolfo Urso, con la sottosegretaria Bergamotto, ha puntato il dito: “Disimpegno della Regionee delle delibere della Provincia di, che escludono un intervento per l’acquisizione del sito, senza aver prima le garanzie di un progetto industriale”.Vertice in Regione convocato da Eugenio, presidente Regione, con i sindacati, la presidente della provincia di, Agnese Carletti, la sindaca di, collegata in remoto, Nicoletta Fabio, l’assessore regionale senese Simone Bezzini. E il consigliere speciale pere crisi aziendali del presidente, Valerio Fabiani, che ha convocato il tavolo assistito dalle strutture dell’Unità di crisi e di Arti. Come sottolinea la Regione “si puòile provincia: con la manifattura cheintende abbandonare il rischio è che si sfili il futuro a un intero territorio.