Iltempo.it - Becoming Led Zeppelin, l'epopea di Plant e Page sbarca al cinema

Leggi su Iltempo.it

Esoterismo, occultismo e soprattutto grande musica. Un'impronta e un'influenza indelebile sulla storia dell'hard rock di cui hanno posto le basi e fissato le regole. I Ledsono riusciti a fondere virtuosismo e ispirazione creativa, talento musicale e profondità letteraria. Robert, Jimmy, John Paul Jones e John Bonham attraversavano negli anni '60 i piccoli club di tutta la Gran Bretagna fino al loro incontro nell'estate del 1968 per una prova che cambiò per sempre le loro vite. I loro percorsi si unirono in una corsa mozzafiato che culminò nel 1970 quando divennero la band numero uno al mondo. Oggi tutto questo arriva alnel primo docufilm ufficiale: «Led» racconta gli anni della loro formazione e ascesa. Il film arriva per la prima volta neiitaliani come evento da domani a mercoledì 5 marzo, dopo 12 anni esatti da «Celebration Day» che, solo in Italia, aveva raccolto oltre 50mila spettatori.