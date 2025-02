Thesocialpost.it - Battipaglia, il professore muore nel bus durante la gita scolastica. Studenti sotto choc

Un viaggio d’istruzione si è trasformato in tragedia. Giuseppe Francione, docente originario di Ottati, era a bordo di un autobus insieme a una scolaresca di, diretto a Napoli per una, quando ha iniziato ad accusare un malore. L’episodio è avvenuto lungo l’A3, all’altezza di Torre Annunziata.Sono stati glie alcuni colleghi presenti sul mezzo a rendersi conto che qualcosa non andava. L’autista, accortosi della situazione, ha fermato il bus nella prima piazzola disponibile, nei pressi di Torre del Greco, e ha immediatamente allertato i soccorsi. Purtroppo, la situazione è precipitata in pochi attimi: il, 67 anni, non rispondeva più agli stimoli. Alcuni presenti hanno tentato di rianimarlo praticandogli un massaggio cardiaco, ma ogni sforzo è stato vano.