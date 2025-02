Inter-news.it - Bastoni, punti di sutura dopo Inter-Lazio! Ecco il motivo

esce dadi questa sera con deidi. Il tutto a seguito di un episodio avvenuto nel corso della partita:di cosa si è trattato.LO SCONTRO – Per Alessandroc’è da registrare un problema fisico – seppur di lieve entità – nel corso della partitadi stasera in Coppa Italia. Al 68?, sugli sviluppi di una palla inattiva,si è scontrato in maniera fortuita con Stefan de Vrij. Un testa contro testa piuttosto duro, con il numero 95 rimasto a terra in area di rigore. L’arbitro Michael Fabbri harotto il gioco e permesso l’vento dello staff medico dell’, che ha fatto in modo che il difensore potesse tornare in campo (con un turbante) per finire la partita.diapplicatiL’ESITO – Per, al termine di, si è resa necessaria l’applicazione di duediall’arcata sopracciliare destra.