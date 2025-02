Internews24.com - Bastoni Inter, duro scontro con De Vrij per il difensore nerazzurro! Fasciatura alla testa e due punti di sutura

di Redazionecon Deper ile duedi. Cos’è successo a San Siro?Grandissima vittoria per l’di Simone Inzaghi, che nei quarti di finale di Coppa Italia, liquida 2-0 la Lazio e prenota un posto nella semifinale, nella quale sfiderà il Milan di Conceicao, per un derby andata ritorno che vale l’accessofinale. Ottima prestazione per la squadra nerazzurra, anche dal punto di vista difensivo, con un piccolo incidente di percorso nell’ultimo spezzone di gara.Nel finale di partita, Stefan Deha involontariamente lasciato un segno sul volto di Alessandro. Ildell’, entrato da poco in campo, si è scontrato dicon il compagno durante un duello aereo, riportando un colpo piuttosto