Ilfattoquotidiano.it - Basta parlare di ‘guerrieri’: curarsi non può significare combattere

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È stato un impatto forte quello di Bianca Balti sul palcoscenico del Festival di Sanremo: un’immagine di bellezza, femminilità, eleganza, con l’evidenza della sofferenza attraversata per la malattia oncologica e la sua cura. Una coraggiosa rappresentazione della vulnerabilità umana in un ambito, quello dello spettacolo, che generalmente privilegia perfezione e leggerezza.La malattia, oncologica o di altra natura, ci pone di fronte alle nostre fragilità e vulnerabilità, sentimenti tra i meno accettabili socialmente. Spesso si elogiano e vengono portate a modello persone dal carattere forte, dove forte è in genere sinonimo di freddo, poco sensibile: chi è forte è vincente, chi è sensibile ed emotivo è perdente.È forte chi non mostra i propri sentimenti e dunque non mostra le proprie fragilità.