"Basta che funzioni", al Comunale di Predappio l'omaggio al cinema di Woody Allen

Il Teatrodipropone per sabato 22 marzo "che", la storia di un ex professore dalle idee ciniche e disincantate sulla vita, animato da un pessimismo esistenziale mitigato dall’ironia. La sua routine misantropa a New York viene stravolta quando incontra Melody.