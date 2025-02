.com - Basket Under 17 / La Jesi Academy Taurus alle finali dell’European Youth Basketball League

La squadranata da coach Gianluca Pizi ha acquisito il diritto a partecipare dopo gli ottimi piazzamenti ottenuti a Rio Maior in Portogallo (nessuna sconfitta) e a Milazzo (battuta solo una volta). Il debutto alla Xiaomi Arena di Riga (Lettonia) giovedì 27 febbraio contro i lituani dello Zalgiris Kaunas, 26 febbraio 2025 – Importante esperienza sportiva per i ragazzi dell’17 Eccellenza della.Da domani 27 febbraio infatti la squadranata da Gianluca Pizi sarà alla Europeanball(EYBL), manifestazione giovanile europea.Una Super Final conquistata grazie agli ottimi piazzamenti ottenuti a Rio Maior in Portogallo, percorso netto di vittorie, e a Milazzo, torneo conclusosi con appena una sconfitta.La foto, come quella in primo piano, della squadrana ai precedenti tornei di Rio Maior in Portogallo e MilazzoSuper Final Eybl U17 prendono parte le migliori 16 della competizione per contendersi il Titolo Europeo.