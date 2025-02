Sport.quotidiano.net - Basket in carrozzina. Santo Stefano eliminata. Semifinale amara in Coppa Italia

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’avventura dellaKos Group inè terminata in: a chiuderla è stato il quintetto dell’Asinara Waves Porto Torres, padrone di casa delle Final Four del trofeo. Gli isolani si sono imposti 75-73 (37-28), beneficiando della prestazione sontuosa di Luszynski, autore di 34 punti e dominatore dei rimbalzi (13 catturati). La squadra di Porto Potenza ha approcciato la gara senza la determinazione necessaria in una gara da dentro o fuori, consegnando ai locali un margine in doppia cifra già nella prima parte del confronto, vantaggio che ha permesso ai sardi di impostare il gioco con maggiore tranquillità rispetto agli avversari. Questi ultimi sono stati gravati di un alto numero di falli già nel primo e secondo quarto, con Giaretti e Cini sanzionati dagli arbitri, forse anche in modo esagerato.